3. Liga: FSV Zwickau – TSV 1860 München, 2:2 (0:0)

Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat. In der Halbzeit nahm der FSV Zwickau gleich zwei Wechsel vor. Fortan standen Noel Eichinger und Jan Löhmannsröben für Davy Frick und Yannik Möker auf dem Platz. Marcel Bär versenkte die Kugel zum 1:0 (48.). Johan Gomez vollendete in der 65. Minute vor 6.264 Zuschauern zum Ausgleichstreffer. Milos Cocic, der von der Bank für Joseph Boyamba kam, sollte für neue Impulse beim TSV 1860 München sorgen (71.). Fabian Greilinger erzielte die Führung, nur traf er ins falsche Tor und schenkte Zwickau durch einen Selbsttreffer das 2:1 (88.). Kurz vor Ende der Partie war es Cocic, der 1860 rettete und den Ausgleich markierte (89.). Am Ende stand es zwischen dem FSV Zwickau und dem TSV 1860 München pari.