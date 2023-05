3. Liga: Rot-Weiss Essen – TSV 1860 München, 2:2 (1:0)

Cedric Harenbrock brachte Essen in der 21. Minute nach vorn. Zum Seitenwechsel ersetzte Simon Engelmann von den Gastgebern seinen Teamkameraden Ron Berlinski. Im ersten Durchgang hatte das Team von Coach Christoph Dabrowski etwas mehr Zug zum Tor und ging mit einem knappen Vorsprung in die Kabine. Für frischen Wind sollte Einwechselmann Fabian Greilinger sorgen, dem Maurizio Jacobacci das Vertrauen schenkte (62.). Yannick Deichmann versenkte den Ball in der 65. Minute im Netz von Rot-Weiss Essen. In der Schlussphase nahm Christoph Dabrowski noch einen Doppelwechsel vor. Für Felix Götze und Harenbrock kamen Niklas Tarnat und Torben Müsel auf das Feld (78.). Greilinger beförderte das Leder zum 2:1 des TSV 1860 München in die Maschen (82.). Engelmann sicherte Essen das Last-Minute-Remis. In der Nachspielzeit stellte Engelmann den 2:2-Endstand her (95.). Gedanklich hatte Rot-Weiss Essen den Sieg bereits sicher, doch eine famose Aufholjagd sicherte 1860 am Ende noch den Teilerfolg.