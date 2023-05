3. Liga: SG Dynamo Dresden – SV Wehen Wiesbaden, 3:1 (1:1)

Ahmet Arslan brachte den Ball zum 1:0 zugunsten von SG Dynamo Dresden über die Linie (11.). Ivan Prtajin sicherte Wiesbaden nach 15 Minuten den Ausgleich durch einen Elfmeter. Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass das Ergebnis noch Bestand hatte, als sich die Teams in die Pause verabschiedeten. Markus Kauczinski setzte auf neues Personal und brachte per Doppelwechsel Emanuel Taffertshofer und Kianz Froese auf den Platz (64.). Niklas Hauptmann ließ sich in der 70. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 2:1 für Dynamo Dresden. Mit Christian Joe Conteh und Jonathan Meier nahm Markus Anfang in der 72. Minute gleich zwei Spieler aus der Startformation vom Feld. Ersetzt wurden sie von Jakob Lemmer und Dennis Borkowski. In der 80. Minute erhöhte Lemmer auf 3:1 für Dresden. Markus Kauczinski wollte die SV Wehen Wiesbaden zu einem Ruck bewegen und so sollten Bobby Bossu und Florian Carstens eingewechselt für Bjarke Jacobsen und Max Reinthaler neue Impulse setzen (83.). Als Referee Cortus (Röthenbach a. d. Pegnitz) die Partie abpfiff, reklamierte SG Dynamo Dresden schließlich einen 3:1-Heimsieg für sich.