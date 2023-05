3. Liga: Sport-Club Freiburg II – SV Meppen, 2:0 (1:0)

Der Sport-Club ging durch Max Rosenfelder in der 33. Minute in Führung. Zur Pause wusste das Team von Coach Uwe Staib eine hauchdünne Führung auf der Habenseite. In der Halbzeitpause änderte Ernst Middendorp das Personal und brachte Mirnes Pepic und Johannes Manske mit einem Doppelwechsel für Marek Janssen und Willi Evseev auf den Platz. Mit Julian Guttau und Merlin Röhl nahm Uwe Staib in der 62. Minute gleich zwei Spieler aus der Startformation vom Feld. Ersetzt wurden sie von Julian Stark und Mika Baur. Bei Freiburg II kam Daniels Ontuzans für Lars Kehl ins Spiel und sollte fortan für neue Impulse sorgen (74.). Ehe der Abpfiff ertönte, war es Ontuzans, der das 2:0 aus Sicht des Gastgebers perfekt machte (89.). Schließlich strich der Sport-Club Freiburg II die Optimalausbeute gegen den SV Meppen ein.