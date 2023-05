3. Liga: SpVgg Oberfranken Bayreuth – FC Erzgebirge Aue (Samstag, 13:30 Uhr)

Nach sieben Partien ohne Sieg braucht SpVgg Oberfranken Bayreuth mal wieder einen Erfolg – am besten schon an diesem Samstag, im Spiel gegen Aue. Am vergangenen Spieltag verlor Bayreuth gegen Borussia Dortmund II und steckte damit die 23. Niederlage in dieser Saison ein. Am letzten Spieltag nahm der FC Erzgebirge Aue gegen den FC Ingolstadt 04 die 16. Niederlage in dieser Spielzeit hin. Im Hinspiel hatte Aue einen 4:0-Kantersieg davongetragen.