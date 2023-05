3. Liga: SV Meppen – Rot-Weiss Essen (Samstag, 14:00 Uhr)

Meppen will mit dem Rückenwind von zwei Siegen in Folge gegen Essen punkten. Letzte Woche siegte Meppen gegen die SV Wehen Wiesbaden mit 2:1. Somit nimmt der SV Meppen mit 30 Punkten den 19. Tabellenplatz ein. Gegen VfB Oldenburg war für Rot-Weiss Essen im letzten Spiel nur ein Unentschieden drin. Tore waren zwischen beiden Mannschaften im Hinspiel Mangelware (0:0), nun hoffen die Fans auf „Offensivkost“.

Auf des Gegners Platz hat Essen noch Luft nach oben, was die Bilanz von erst 14 Zählern unterstreicht. In der Endphase des Fußballjahres rangierte die Mannschaft von Trainer Christoph Dabrowski im unteren Mittelfeld. Der bisherige Ertrag des Gasts in Zahlen ausgedrückt: acht Siege, 13 Unentschieden und zwölf Niederlagen. Lediglich einen einzigen Dreier verbuchte Rot-Weiss Essen in den vergangenen fünf Spielen.