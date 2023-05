3. Liga: SV Waldhof Mannheim – MSV Duisburg (Samstag, 13:30 Uhr)

Der SV Waldhof Mannheim will gegen den MSV Duisburg die schwarze Serie von drei Niederlagen beenden. Am vergangenen Spieltag verlor Waldhof gegen den TSV 1860 München und steckte damit die 15. Niederlage in dieser Saison ein. Gegen den 1. FC Saarbrücken war für die Zebras im letzten Spiel nur ein Unentschieden drin. Im Hinspiel hatte Mannheim bei Duisburg die volle Punktzahl eingefahren (3:1).