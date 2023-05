3. Liga: SV Waldhof Mannheim – VfB Oldenburg (Samstag, 14:00 Uhr)

VfB Oldenburg will im Spiel bei Waldhof nach drei Spielen ohne Sieg den Abwärtstrend endlich stoppen. Mannheim zog gegen den FSV Zwickau am letzten Spieltag mit 1:3 den Kürzeren. Am letzten Sonntag verlief der Auftritt von Oldenburg ernüchternd. Gegen den 1. FC Saarbrücken kassierte man eine 0:1-Niederlage. Im Hinspiel waren beide Mannschaften mit einem 1:1-Unentschieden auseinandergegangen.