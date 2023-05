3. Liga: TSV 1860 München – SV Waldhof Mannheim, 3:1 (3:0)

Der TSV 1860 München ging durch Stefan Lex in der 16. Minute in Führung. Der Treffer von Fynn Lakenmacher ließ nach 38 Minuten die 15.000 Zuschauer neuerlich jubeln und vergrößerte den Vorsprung der Elf von Maurizio Jacobacci. Zum psychologisch ungünstigen Zeitpunkt vor der Halbzeit (42.) schoss Jesper Verlaat einen weiteren Treffer für 1860. Eine Niederlage war nicht nach dem Geschmack von Christian Neidhart, der noch im ersten Durchgang Bentley Baxter Bahn für Fridolin Wagner brachte (44.). Die beiden Mannschaften verabschiedeten sich schließlich mit der deutlichen Führung für den TSV 1860 München in die Pause. Bei Mannheim kam zu Beginn der zweiten Hälfte Marten Winkler für Marc Schnatterer in die Partie. Der Gast verkürzte den Rückstand in der 85. Minute durch einen Elfmeter von Bahn auf 1:3. Am Ende blickte 1860 auf einen klaren 3:1-Heimerfolg über den SV Waldhof Mannheim.