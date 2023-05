3. Liga: VfL Osnabrück – Borussia Dortmund II (Samstag, 13:30 Uhr)

Beim kommenden Gegner der Zweitvertretung des BVB stimmte zuletzt der Ertrag. Ist der Gast für das Aufeinandertreffen mit Osnabrück gewappnet? Der VfL Osnabrück gewann das letzte Spiel gegen den FC Viktoria Köln mit 2:0 und liegt mit 64 Punkten weit oben in der Tabelle. Letzte Woche siegte Borussia Dortmund II gegen SpVgg Oberfranken Bayreuth mit 1:0. Somit nimmt Dortmund II mit 42 Punkten den 14. Tabellenplatz ein. Im Hinspiel erlitt die Mannschaft von Coach Jan Zimmermann eine knappe 1:2-Niederlage gegen Osnabrück. Springt dieses Mal mehr für den BVB II heraus?

Angesichts der guten Heimstatistik (11-3-4) dürfte der VfL Osnabrück selbstbewusst antreten. Wer die Gastgeber als Gegner hat, kann sich auf eine harte Partie einstellen. Schon 85 Gelbe Karten kassierte die Mannschaft in dieser Saison. Die Stärke der Elf von Trainer Tobias Schweinsteiger liegt in der Offensive – mit insgesamt 66 erzielten Treffern. Zehn Niederlagen trüben die Bilanz von Osnabrück mit ansonsten 19 Siegen und sieben Remis. Der VfL Osnabrück tritt mit einer positiven Bilanz von 13 Punkten aus den letzten fünf Spielen an.