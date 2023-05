3. Liga: VfL Osnabrück – SV Meppen, 2:2 (1:1)

Gegen den SV Meppen musste sich der VfL Osnabrück am Sonntag mit einer 2:2-Punkteteilung begnügen. Weder besiegt noch unterlegen. Meppen trat gegen den Favoriten VfL Osnabrück an und konnte am Ende mit sich zufrieden sein. Auf fremdem Platz hatte sich Osnabrück im Hinspiel einen 3:0-Sieg bei den Gästen gesichert.

Niklas Wiemann machte in der 22. Minute das 1:0 des VfL Osnabrück perfekt. Markus Ballmert nutzte die Chance für den SV Meppen und beförderte in der 38. Minute das Leder zum 1:1 ins Netz. Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand. In der Halbzeit nahm Meppen gleich zwei Wechsel vor. Fortan standen Mirnes Pepic und Marcos Alvarez für David Blacha und Ole Käuper auf dem Platz. Bruno Gabriel Soares ließ sich in der 61. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 2:1 für die Mannschaft von Coach Ernst Middendorp. Osnabrück drängte auf den Ausgleich. Für frischen Wind sollten Marc Heider und Oliver Wähling sorgen, die per Doppelwechsel für Jannes Wulff und Noel Niemann auf das Spielfeld kamen (65.). Für das 2:2 des Heimteams zeichnete Florian Kleinhansl verantwortlich (68.). Dass die Partie keinen Sieger finden würde, war besiegelte Sache, als Schiedsrichter Dr. Kampka (Mainz) die Begegnung beim Stand von 2:2 schließlich abpfiff.