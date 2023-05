Finale in der 3. Liga: Osnabrück steigt auf! Wehen jubelte schon - Dynamo bitter enttäuscht

Der VfL Osnabrück hat den Sprung in Liga zwei am letzten Spieltag in einem Herzschlagfinale perfekt gemacht. Im Duell mit dem der zweiten Mannschaft von Borussia Dortmund setzte sich der von Tobias Schweinsteiger trainierte VfL mit 2:1 durch - und sicherte sich mit zwei Treffern in der Nachspielzeit so den dritten Platz hinter Meister SV Elversberg und SC Freiburg II. (DATEN: Die Tabelle der 3.Liga)