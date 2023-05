"Hitchcock-Krimi" in 3. Liga: Vier Teams können aufsteigen

In der 3. Liga kommt es im Kampf um die Rückkehr in die 2. Fußball-Bundesliga am letzten Spieltag zu einem Hauen und Stechen.

Auch Wehen Wiesbaden ist mittendrin im Aufstiegsrennen

© IMAGO/Paul Kufahl/rscp-photo/SID/IMAGO/Paul Kufahl/rscp-photo