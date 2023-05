Medien: Drittligisten fordern Beteiligung am Investoren-Deal

15 Fußball-Drittligisten haben offenbar in einem Brief an die DFL eine Beteiligung am möglichen Investoren-Deal gefordert.

Investoren-Deal weckt Begehrlichkeiten

