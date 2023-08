3. Liga: 1. FC Saarbrücken – FC Viktoria Köln, 1:2 (1:1)

9.233 Zuschauer – oder zumindest der Teil, dessen Herz für den 1. FC Saarbrücken schlägt – bejubelten in der 18. Minute den Treffer von Kai Brünker zum 1:0. Das Heimteam musste den Treffer von Michael Schultz zum 1:1 hinnehmen (31.). Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat. David Philipp traf per Rechtsschuss zur 2:1-Führung für Vikt. Köln (52.). Gleich drei Wechsel nahm Saarbrücken in der 61. Minute vor. Tim Civeja, Lukas Boeder und Brünker verließen das Feld für Dominik Becker, Julian Günther-Schmidt und Patrick Schmidt. Wenig später kamen Simon Handle und Jeremias Lorch per Doppelwechsel für Luca Marseiler und Stefano Russo auf Seiten des FC Viktoria Köln ins Match (63.). Das Spiel war schon fast gelaufen, als sich Calogero Rizzuto vom 1. FC Saarbrücken noch eine Gelb-Rote Karte abholte (91.). Unter dem Strich verbuchte Viktoria gegen Saarbrücken einen 2:1-Sieg.