3. Liga: Borussia Dortmund II – SG Dynamo Dresden, 0:2 (0:1)

Stefan Kutschke brachte den BVB II in der sechsten Minute per Rechtsschuss ins Hintertreffen. Zur Pause war Dynamo Dresden im Fahrwasser und verbuchte eine knappe Führung. Bei Dortmund II kam zu Beginn der zweiten Hälfte Julian Hettwer für Justin Butler in die Partie. Wenig später kamen Samuel Bamba und Paul-Philipp Besong per Doppelwechsel für Falko Michel und Jermain Nischalke auf Seiten des Heimteams ins Match (66.). Dennis Borkowski, der von der Bank für Jakob Lemmer kam, sollte für neue Impulse bei Dresden sorgen (66.). Borkowski verwandelte in der 77. Minute einen Elfmeter und baute den Vorsprung der Gäste auf 2:0 aus. Nach Beendigung der zweiten Halbzeit hieß das Ergebnis 2:0 zugunsten des Tabellenführers.