3. Liga: Borussia Dortmund II – Sport-Club Freiburg II, 1:0 (1:0)

In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit schoss Michael Eberwein den Führungstreffer für den BVB II. Ein Tor auf Seiten der Heimmannschaft machte zur Pause den Unterschied zwischen den beiden Mannschaften aus. Der Sport-Club stellte in der 60. Minute mit einem Dreifachwechsel groß um und schickte Davino Knappe, Ji-han Lee und Philip Fahrner für Hamadi Al Ghaddioui, Patrick Lienhard und Pascal Fallmann auf den Platz. In der 67. Minute stellte Dortmund II personell um: Per Doppelwechsel kamen Mario Šuver und Ayman Azhil auf den Platz und ersetzten Hendry Blank und Franz Pfanne. Schlussendlich pfiff Referee Eric-Dominic Weisbach das Spiel ab, ohne dass Tore im zweiten Durchgang zu bejubeln waren. Borussia Dortmund II brachte am Ende einen knappen Dreier unter Dach und Fach.