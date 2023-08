3. Liga: DSC Arminia Bielefeld – SSV Jahn Regensburg, 1:1 (1:1)

Florian Ballas besorgte vor 16.170 Zuschauern das 1:0 für den SSV. In der 20. Minute erzielte Gerrit Gohlke das 1:1 für die Arminia. Bis Referee Lars Erbst den ersten Durchlauf beendete, änderte sich am Zählerstand nichts mehr. Wenig später kamen Tom Geerkens und Manuel Wintzheimer per Doppelwechsel für Sam Schreck und Merveille Biankadi auf Seiten von Bielefeld ins Match (63.). Letzten Endes wurde im Aufeinandertreffen von DSC Arminia Bielefeld mit Regensburg kein Sieger ermittelt.