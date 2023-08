3. Liga: FC Erzgebirge Aue – SV Sandhausen, 2:1 (1:1)

Die 7.823 Zuschauer hatten sich kaum hingesetzt, da fiel auch schon der erste Treffer: Sean Seitz brachte Aue bereits in der vierten Minute in Front. Die Sandhäuser hatten sich schnell wieder gesammelt und erzielten in Person von David Otto den Ausgleich (7.). Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand. Anstelle von Sebastian Stolze war nach Wiederbeginn Livan Burcu für Sandhausen im Spiel. Wenig später kamen Joshua Schwirten und Maxi Thiel per Doppelwechsel für Borys Tashchy und Marcel Bär auf Seiten des FC Erzgebirge Aue ins Match (78.). Schwirten stellte wenige Minuten vor dem Schlusspfiff mit links den Stand von 2:1 für die Gastgeber her (86.). Letzten Endes ging Aue im Duell mit dem SV Sandhausen als Sieger hervor.