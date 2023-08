3. Liga: FC Ingolstadt 04 – Hallescher FC, 4:0 (1:0)

Julian Kügel brachte Halle in der 15. Minute ins Hintertreffen. Zur Pause wusste der FCI eine hauchdünne Führung auf der Habenseite. Mit einem Wechsel – Daouda Beleme kam für Felix Keidel – startete die Heimmannschaft in Durchgang zwei. Marcel Costly versenkte die Kugel mit dem rechten Fuß zum 2:0 für Ingolstadt (55.). Mit dem rechten Fuß baute Mause den Vorsprung des FC Ingolstadt 04 in der 65. Minute aus. Wenig später kamen Tom Baumgart und Patrick Hasenhüttl per Doppelwechsel für Erich Berko und Besar Halimi auf Seiten von Hallescher FC ins Match (69.). Costly stellte wenige Minuten vor dem Schlusspfiff mit links den Stand von 4:0 für den FCI her (87.). Letztlich feierte Ingolstadt gegen Halle nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten 4:0-Heimsieg.