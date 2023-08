3. Liga: SC Preußen Münster – Borussia Dortmund II, 0:0 (0:0)

Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin. In der Halbzeit nahm der BVB II gleich zwei Wechsel vor. Fortan standen Guille Bueno und Julian Hettwer für Bjarne Pudel und Justin Butler auf dem Platz. In der 81. Minute stellte Münster personell um: Per Doppelwechsel kamen Malik Batmaz und Andrew Wooten auf den Platz und ersetzten Joel Grodowski und Gerrit Wegkamp. Mit dem Abpfiff des Referees Konrad Oldhafer sind das Heimteam und Dortmund II mit einem Unentschieden in die neue Saison gestartet.