3. Liga: SC Preußen Münster – FC Ingolstadt 04, 3:1 (0:1)

Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Jannik Mause sein Team in der 17. Minute. Nach nur 30 Minuten verließ Ryan Malone von Ingolstadt das Feld, Tobias Schröck kam in die Partie. Mit der knappen Führung der Gäste pfiff der Schiedsrichter zur Halbzeit. Münster drängte auf den Ausgleich. Für frischen Wind sollten Malik Batmaz und Thorben Deters sorgen, die per Doppelwechsel für Gerrit Wegkamp und Daniel Kyerewaa auf das Spielfeld kamen (59.). Batmaz schockte den FC Ingolstadt 04 und drehte die Partie mit seinem Doppelpack für SC Preußen Münster (61./88.). In der 94. Minute legte Andrew Wooten mit dem rechten Fuß zum 3:1 zugunsten von Münster nach. Am Schluss gewann SC Preußen Münster gegen den FCI.