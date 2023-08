3. Liga: SC Verl – SpVgg Unterhaching (Samstag, 14:00 Uhr)

Am Samstag trifft Verl auf Unterhaching. Anstoß ist um 14:00 Uhr. Zuletzt holte Verl einen Dreier gegen den Sport-Club (3:2). Den ersten Saisonsieg feierte Haching vor Wochenfrist gegen den FC Viktoria Köln (2:1).

Der SC Verl ist das einzige Team in der Liga, das bisher ohne Punkt in der Tabelle dasteht. Einen klassischen Fehlstart legte das Heimteam hin. Drei Niederlagen in Serie stehen für die Mannschaft zu Buche.