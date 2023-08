3. Liga: SC Verl – SSV Jahn Regensburg, 1:2 (0:1)

Benedikt Saller brachte den Tabellenletzten in der elften Minute per Rechtsschuss ins Hintertreffen. Die Pausenführung des SSV Jahn Regensburg fiel knapp aus. In der Pause stellte der Gast personell um: Per Doppelwechsel kamen Tobias Eisenhuth und Eric Hottmann auf den Platz und ersetzten Rasim Bulić und Dominik Kother. In der 62. Minute brachte Lars Lokotsch den Ball im Netz des SSV unter. Dank eines Treffers von Konrad Faber in der Schlussphase (86.) gelang es Regensburg, die Führung einzufahren. Am Schluss gewann der SSV Jahn Regensburg gegen Verl.