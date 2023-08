3. Liga: SG Dynamo Dresden – DSC Arminia Bielefeld, 3:1 (2:1)

Eine unglückliche Figur gegen Dresden machte Semi Belkahia, der das Leder vor 29.589 Zuschauern zum 0:1 in die eigenen Maschen beförderte (14.). Stefan Kutschke verwandelte in der 36. Minute einen Elfmeter und baute den Vorsprung des Gastgebers auf 2:0 aus. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit gelang Merveille Biankadi der Anschlusstreffer für die Arminia (49.). Zur Pause wusste SG Dynamo Dresden eine hauchdünne Führung auf der Habenseite. In der 62. Minute stellte Bielefeld personell um: Per Doppelwechsel kamen Nassim Boujellab und Manuel Wintzheimer auf den Platz und ersetzten Aygün Yildirim und Nicklas Shipnoski. Niklas Hauptmann versenkte die Kugel mit dem rechten Fuß zum 3:1 für Dynamo Dresden (64.). Unfreiwillig frühen Feierabend machte Kaito Mizuta von DSC Arminia Bielefeld, der in der 67. Minute mit Rot vom Platz geschickt wurde. Mit dem Abpfiff durch Wolfgang Haslberger war Dresden der Start ins neue Fußballjahr geglückt. Gegen die Arminia fuhr SG Dynamo Dresden einen 3:1-Sieg auf eigenem Platz ein.