3. Liga: SG Dynamo Dresden – SV Waldhof Mannheim, 2:1 (2:0)

Stefan Kutschke ließ sich in der 23. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 1:0 für Dresden. Niklas Hauptmann versenkte die Kugel mit dem linken Fuß zum 2:0 für die Heimmannschaft (29.). Mit der Führung für SG Dynamo Dresden ging es in die Kabine. In der Pause stellte Mannheim personell um: Per Doppelwechsel kamen Minos Gouras und Pascal Sohm auf den Platz und ersetzten Jalen Hawkins und Charles-Jesaja Herrmann. Durch einen Rechtsschuss von Sohm kamen die Gäste noch einmal ran (84.). Obwohl Dynamo Dresden nach erfolgreicher erster Hälfte keine weiteren Tore gelangen, schaffte es der SV Waldhof Mannheim zugleich nicht, die Partie zu drehen. Sie endete mit 2:1.