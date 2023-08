3. Liga: Sport-Club Freiburg II – SpVgg Unterhaching, 0:0 (0:0)

Auf Tore warteten die Zuschauer der Partie zwischen der Reserve des Sport-Club und Unterhaching vergeblich. Am Ende stand es immer noch 0:0.

Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin. Freiburg II stellte in der 58. Minute mit einem Dreifachwechsel groß um und schickte Maximilian Breunig, Davino Knappe und Patrick Lienhard für Pascal Fallmann, Hamadi Al Ghaddioui und Ji-han Lee auf den Platz. Wenig später kamen Maurice Krattenmacher und Ben Westermeier per Doppelwechsel für Patrick Hobsch und Sebastian Maier auf Seiten von Haching ins Match (63.). Schließlich pfiff Timon Schulz das Spiel ab und damit waren nach torloser erster Halbzeit auch im zweiten Teil keine Treffer zu bewundern. Die Teams trennten sich am Ende mit einer Nullnummer voneinander.