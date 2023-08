3. Liga: SpVgg Unterhaching – FC Viktoria Köln, 2:1 (1:0)

Simon Skarlatidis brachte Viktoria in der 15. Minute per Rechtsschuss ins Hintertreffen. Zur Pause reklamierte Unterhaching eine knappe Führung für sich. In der Pause stellte Vikt. Köln personell um: Per Doppelwechsel kamen André Becker und Jeremias Lorch auf den Platz und ersetzten Stefano Russo und Bryan Henning. Haching baute den Vorsprung mit der Hilfe des Gegners weiter aus. Unglücksrabe Moritz Fritz beförderte den Ball in der 53. Minute ins eigene Netz und erhöhte damit die Führung des Gastgebers auf 2:0. Beim FC Viktoria Köln kam Simon Handle für Luca Marseiler ins Spiel und sollte fortan für neue Impulse sorgen (72.). Mit einem Rechtsschuss von Handle kamen die Gäste noch einmal ran (81.). Mit dem Ende der Spielzeit strich SpVgg Unterhaching gegen Viktoria die volle Ausbeute ein.