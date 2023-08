3. Liga: SpVgg Unterhaching – SSV Ulm 1846, 3:2 (1:2)

Im Spiel von Unterhaching gegen SSV Ulm gab es Tore am laufenden Band. Am Ende stand es 3:2 zugunsten von Haching.

Das erste Tor des Spiels ging an SSV Ulm 1846. Allerdings gelang dies nur mithilfe von SpVgg Unterhaching, denn Unglücksrabe Raphael Schifferl beförderte den Ball ins eigene Netz (11.). Kurz vor dem Pfiff zur Halbzeit machte Mathias Fetsch das 1:1 zugunsten von Unterhaching (40.). Als manch einer nur noch auf den Pausenpfiff wartete, schlug der Moment von Johannes Reichert. In der Nachspielzeit war Reichert zur Stelle und markierte den Führungstreffer für SSV Ulm (50.). Die Gäste führten zur Halbzeit knapp mit einem Tor Vorsprung. In der Pause stellte Haching personell um: Per Doppelwechsel kamen Sebastian Maier und Boipelo Mashigo auf den Platz und ersetzten Benedikt Bauer und Aaron Keller. Für SSV Ulm 1846 nahm das Match in der Schlussphase die bittere Wende. Patrick Hobsch drehte den Spielstand mit einem Doppelpack (79./96.) und sicherte SpVgg Unterhaching einen Last-Minute-Sieg. Mit dem Ende der Spielzeit strich Unterhaching gegen SSV Ulm die volle Ausbeute ein.