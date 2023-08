3. Liga: SSV Ulm 1846 – 1. FC Saarbrücken, 1:1 (1:1)

Kai Brünker traf per Rechtsschuss zur 1:0-Führung für Saarbrücken (2.). Noch bevor es in die Halbzeit ging, war Johannes Reichert mit dem 1:1 für SSV Ulm zur Stelle (41.). Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen. Wenig später kamen Sascha Risch und Felix Higl per Doppelwechsel für Romario Rösch und Lucas Röser auf Seiten von SSV Ulm 1846 ins Match (63.). Der Schiedsrichter zog die Rote Karte und beendete somit das Mitwirken von Luca Kerber vom 1. FC Saarbrücken (75.). Der Schlusspfiff durch den Unparteiischen Nicolas Winter setzte allen Hoffnungen auf weitere Treffer ein Ende. Es blieb letztlich bei der Punkteteilung.