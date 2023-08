3. Liga: SV Sandhausen – TSV 1860 München, 3:0 (2:0)

Lion Schuster brachte 1860 in der vierten Minute per Rechtsschuss ins Hintertreffen. Bevor es in die Pause ging, hatte Christoph Ehlich mit dem rechten Fuß das 2:0 für die Sandhäuser parat (45.). Mit der Führung für das Heimteam ging es in die Halbzeitpause. Der TSV 1860 München kehrte stark verändert aus der Kabine zurück. Statt Manfred Starke, Kaan Kurt und Fabian Greilinger standen jetzt Julian Guttau, Niklas Lang und Valmir Sulejmani auf dem Platz. In der 58. Minute stellte Sandhausen personell um: Per Doppelwechsel kamen Livan Burcu und Sebastian Stolze auf den Platz und ersetzten Bekir El-Zein und Rouwen Hennings. Stolze stellte wenige Minuten vor dem Schlusspfiff mit rechts den Stand von 3:0 für den SV Sandhausen her (87.). Schlussendlich verbuchten die Sandhäuser gegen 1860 einen überzeugenden Heimerfolg.