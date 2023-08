3. Liga: SV Waldhof Mannheim – Hallescher FC, 3:2 (3:1)

Enrique Lofolomo traf per Rechtsschuss zur 1:0-Führung für Halle (4.). Waldhof zeigte sich wenig beeindruckt. In der sechsten Minute schlug Minos Gouras mit dem Ausgleich zurück. Lofolomo erzielte die Führung, nur traf er ins falsche Tor und schenkte den Gastgebern durch einen Selbsttreffer das 2:1 (9.). Bentley Bahn verwandelte in der 13. Minute einen Elfmeter und baute den Vorsprung von Mannheim auf 3:1 aus. Tom Baumgart, der von der Bank für Tim-Justin Dietrich kam, sollte für neue Impulse bei Hallescher FC sorgen (35.). Mit der Führung für den SV Waldhof Mannheim ging es in die Kabine. Bei Halle kam zu Beginn der zweiten Hälfte Timur Gayret für Lofolomo in die Partie. Waldhof konnte mit dem ersten Durchgang sehr zufrieden sein. Trotzdem gab es Veränderungen bei Mannheim. Julian Rieckmann ersetzte Fridolin Wagner, der nun schon vorzeitig Feierabend machte. In der 61. Minute stellte der SV Waldhof Mannheim personell um: Per Doppelwechsel kamen Samuel Abifade und Yann Mabella auf den Platz und ersetzten Gouras und Pascal Sohm. Das 2:3 von Hallescher FC stellte Baumgart sicher (69.). Obwohl Waldhof nach erfolgreicher erster Hälfte keine weiteren Tore gelangen, schaffte es Halle zugleich nicht, die Partie zu drehen. Sie endete mit 3:2.