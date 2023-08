3. Liga: TSV 1860 München – VfB Lübeck, 1:2 (1:2)

Julian Guttau brachte VfB Lübeck in der elften Minute per Linksschuss ins Hintertreffen. Den Gästen gelang mithilfe des TSV 1860 München der Ausgleich, als Fabian Greilinger das Leder in das eigene Tor lenkte (25.). Tarik Gözüsirin traf per Rechtsschuss zur 2:1-Führung für Lübeck (31.). Zur Pause wusste VfB Lübeck eine hauchdünne Führung auf der Habenseite. In der 62. Minute stellte Lübeck personell um: Per Doppelwechsel kamen Morten Rüdiger und Robin Velasco auf den Platz und ersetzten Leon Sommer und Manuel Farrona-Pulido. Gleich drei Wechsel nahm 1860 in der 70. Minute vor. Manfred Starke, Morris Schröter und Niklas Tarnat verließen das Feld für Tarsis Bonga, Fynn-Luca Lakenmacher und Eroll Zejnullahu. Obwohl VfB Lübeck nach erfolgreicher erster Hälfte keine weiteren Tore gelangen, schaffte es der TSV 1860 München zugleich nicht, die Partie zu drehen. Sie endete mit dem Halbzeitstand von 2:1.