3. Liga: VfB Lübeck – FC Erzgebirge Aue, 1:1 (0:0)

Der Unparteiische setzte mit dem Halbzeitpfiff dem torlosen Treiben auf dem Feld vorläufig ein Ende. In der Halbzeitpause veränderte der FC Erzgebirge Aue die Aufstellung in großem Maße, sodass Steffen Meuer, Marco Schikora und Marvin Stefaniak für Omar Sijarić, Erik Majetschak und Sean Seitz weiterspielten. Cyrill Akono brachte die Gäste in der 53. Minute per Linksschuss ins Hintertreffen. In der 73. Minute verwandelte Stefaniak vor 5.292 Zuschauern einen Elfmeter zum 1:1 für Aue. VfB Lübeck stellte in der 74. Minute mit einem Dreifachwechsel groß um und schickte Mats Facklam, Marvin Thiel und Robin Velasco für Akono, Jan-Marc Schneider und Manuel Farrona-Pulido auf den Platz. Das Spiel war schon fast gelaufen, als sich Janek Sternberg vom Heimteam noch eine Gelb-Rote Karte abholte (95.). Letzten Endes wurde im Aufeinandertreffen von Lübeck mit dem FC Erzgebirge Aue kein Sieger ermittelt.