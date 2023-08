3. Liga: VfB Lübeck – SV Sandhausen, 0:0 (0:0)

Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin. Gleich drei Wechsel nahmen die Sandhäuser in der 61. Minute vor. Yassin Ben Balla, Rouwen Hennings und Livan Burcu verließen das Feld für Bekir El-Zein, Franck Evina und Sebastian Stolze. In der 76. Minute stellte Lübeck personell um: Per Doppelwechsel kamen Florian Egerer und Janek Sternberg auf den Platz und ersetzten Ulrich Taffertshofer und Morten Rüdiger. Nachdem auch die zweite Hälfte ohne Tore verstrichen war, trennten sich die Gastgeber und Sandhausen schließlich mit einem torlosen Unentschieden.