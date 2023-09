3. Liga: 1. FC Saarbrücken – Borussia Dortmund II, 2:0 (1:0)

Kasim Rabihic brachte den BVB II in der 37. Minute per Linksschuss ins Hintertreffen. Saarbrücken hatte zur Pause eine knappe Führung auf dem Zettel stehen. In der Pause stellte Dortmund II personell um: Per Doppelwechsel kamen Samuel Bamba und Jermain Nischalke auf den Platz und ersetzten Justin Butler und Paul-Philipp Besong. Kai Brünker versenkte die Kugel mit dem rechten Fuß zum 2:0 für den 1. FC Saarbrücken (58.). Als Referee Mario Hildenbrand die Partie abpfiff, reklamierte das Heimteam schließlich einen 2:0-Heimsieg für sich.