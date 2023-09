3. Liga: Arminia taumelt weiter durch die Liga

Dynamo Dresden hat die Tabellenführung in der 3. Fußball-Liga gefestigt. Die Sachsen gewannen beim VfB Lübeck mit 1:0 (0:0) und feierten den vierten Sieg in Serie. Das Tor des Tages erzielte Jakob Lemmer (51.).

Der MSV Duisburg hatte am Samstagmorgen auf den schwachen Saisonstart reagiert und Trainer Torsten Ziegner freigestellt. Am Freitag hatten die Zebras 2:3 (2:1) gegen den SC Verl verloren und dabei einen 2:0-Vorsprung verspielt. Ziegner hatte den MSV in der vergangenen Saison zum Klassenerhalt geführt, der Auftakt in die neue Spielzeit misslang mit drei Remis und drei Niederlagen jedoch.