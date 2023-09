3. Liga: Borussia Dortmund II – FC Viktoria Köln, 2:1 (1:1)

Der BVB II ging mit einem Rechtsschuss von Julian Hettwer in Führung (6.). In der 14. Minute erzielte Patrick Koronkiewicz das 1:1 für Viktoria. Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin. In Durchgang zwei lief Franz Roggow anstelle von Abdoulaye Kamara für Dortmund II auf. Ole Pohlmann verwandelte in der 51. Minute einen Elfmeter und brachte der Heimmannschaft die 2:1-Führung. In der 63. Minute stellte Vikt. Köln personell um: Per Doppelwechsel kamen Jeremias Lorch und Suheyel Najar auf den Platz und ersetzten Simon Handle und Moritz Fritz. Als Referee Felix Prigan die Partie abpfiff, reklamierte Borussia Dortmund II schließlich einen 2:1-Heimsieg für sich.