3. Liga: Borussia Dortmund II – MSV Duisburg, 1:0 (1:0)

3.913 Zuschauer – oder zumindest der Teil, dessen Herz für den Gastgeber schlägt – bejubelten in der 14. Minute den Treffer von Paul-Philipp Besong zum 1:0. Zum Abpfiff der ersten Halbzeit hatte Dortmund II einen knappen Vorsprung herausgespielt. Wenig später kamen Marvin Knoll und Pascal Köpke per Doppelwechsel für Marvin Senger und Tim Köther auf Seiten der Zebras ins Match (61.). Borussia Dortmund II stellte in der 86. Minute mit einem Dreifachwechsel groß um und schickte Samuel Bamba, Abdoulaye Kamara und Franz Pfanne für Julian Hettwer, Ole Pohlmann und Michael Eberwein auf den Platz. Diese Karte hätte er sich gern gespart: Gelb-Rot für Sebastian Mai von Duisburg in der 94. Minute. Nach der Rückkehr aus der Kabine fielen keine weiteren Tore; so reichte dem BVB II der 1:0-Halbzeitstand für den dreifachen Punktgewinn.