3. Liga: "Das ist Wahnsinn!" - Hasskommentare nach Elfer-Wirbel

Vollath schimpft: „Wahnsinn!“

„Es ist Wahnsinn. Meine Frau hat mir gerade gesagt, was für unfassbare Hasskommentare, was für unfassbare Beleidigungen mit ‚Ich hoffe, deine Frau hat einen Autounfall und eine Fehlgeburt‘ und sonstige Sachen von Bielefelder Fans kommen. Da muss ich schon sagen, das ist Wahnsinn, absoluter Wahnsinn“, schimpfte er gegenüber dem BR .

„Ich weiß nicht, was der Fabi da macht. Er ist selbst ein harter Hund und macht da so eine große Show draus. Muss man sich überlegen, was man da für eine Außendarstellung fordert. Das ist absoluter Wahnsinn, da muss ich mich schon mal so äußern und sagen: Bei aller Freude und bei aller Liebe zum Spiel, sowas ist unterirdisch.“