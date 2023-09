3. Liga: DSC Arminia Bielefeld – 1. FC Saarbrücken, 2:6 (1:1)

Ehe der Unparteiische Michael Bacher die Akteure zur Pause bat, erzielte Fabian Klos aufseiten der Arminia das 1:0 (41.). Die Antwort ließ nicht lange auf sich warten. Wenige Augenblicke später besorgte Richard Neudecker den Ausgleich (42.). Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin. Luca Kerber traf per Rechtsschuss zur 2:1-Führung für den 1. FC Saarbrücken (51.). Gleich drei Wechsel nahm Bielefeld in der 55. Minute vor. Sam Schreck, Can Özkan und Nicklas Shipnoski verließen das Feld für Nassim Boujellab, Louis Oppie und Leandro Putaro. In der 67. Minute stellte Saarbrücken personell um: Per Doppelwechsel kamen Tim Civeja und Simon Stehle auf den Platz und ersetzten Neudecker und Julian Günther-Schmidt. Für den nächsten Erfolgsmoment des 1. FC Saarbrücken sorgte Kai Brünker (68.), ehe Marcel Gaus das 4:1 markierte (80.). Aygün Yildirim, der von der Bank für Noah Sarenren Bazee kam, sollte für neue Impulse bei DSC Arminia Bielefeld sorgen (69.). Yildirim schoss die Kugel zum 2:4 für die Heimmannschaft über die Linie (81.). Zwei schnelle Treffer von Stehle (88.) und Lukas Boeder (93.) sorgten für die Vorentscheidung zugunsten von Saarbrücken. Am Ende schlug der 1. FC Saarbrücken die Arminia auswärts.