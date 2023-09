3. Liga: FC Ingolstadt 04 – TSV 1860 München, 2:1 (0:1)

Julian Guttau brachte den FCI in der 23. Minute per Linksschuss ins Hintertreffen. Zur Pause war 1860 im Fahrwasser und verbuchte eine knappe Führung. In der Halbzeitpause veränderte Ingolstadt die Aufstellung in großem Maße, sodass Benjamin Kanurić, Felix Keidel und Moritz Seiffert für Tobias Schröck, Leon Guwara und Daouda Beleme weiterspielten. Mit einem Wechsel – Tim Rieder kam für Marlon Frey – startete der TSV 1860 München in Durchgang zwei. Das 1:1 des FC Ingolstadt 04 bejubelte Jannik Mause (58.). David Kopacz traf per Rechtsschuss zur 2:1-Führung für den Gastgeber (77.). Als Referee Florian Exner die Partie abpfiff, reklamierte der FCI schließlich einen 2:1-Heimsieg für sich.