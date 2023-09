3. Liga: FC Ingolstadt 04 – TSV 1860 München (Samstag, 16:30 Uhr)

Der FC Ingolstadt 04 will im Spiel gegen den TSV 1860 München nach drei Spielen ohne Sieg den Abwärtstrend endlich stoppen. Am letzten Spieltag nahm der FCI gegen SG Dynamo Dresden die dritte Niederlage in dieser Spielzeit hin. 1860 musste sich am letzten Spieltag gegen den FC Erzgebirge Aue mit 1:2 geschlagen geben.