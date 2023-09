3. Liga: FC Viktoria Köln – DSC Arminia Bielefeld, 1:1 (0:0)

Torlos ging es nach dem Halbzeitpfiff in die Kabinen. Mit einem Wechsel – André Becker kam für Donny Bogićević – startete Vikt. Köln in Durchgang zwei. Patrick Koronkiewicz brachte Bielefeld in der 58. Minute per Linksschuss ins Hintertreffen. Der Gast drängte auf den Ausgleich. Für frischen Wind sollten Fabian Klos und Noah Sarenren Bazee sorgen, die per Doppelwechsel für Manuel Wintzheimer und Aygün Yildirim auf das Spielfeld kamen (59.). Für den späten Ausgleich war Sarenren Bazee verantwortlich, der in der 84. Minute zur Stelle war. Am Ende stand es zwischen dem FC Viktoria Köln und DSC Arminia Bielefeld pari.