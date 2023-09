3. Liga: FC Viktoria Köln – MSV Duisburg, 2:0 (0:0)

Die erste Halbzeit endete ohne ein zählbares Ereignis für beide Mannschaften. Viktoria ging durch Luca Marseiler in der 52. Minute in Führung. In der 60. Minute stellte die Heimmannschaft personell um: Per Doppelwechsel kamen Simon Handle und Seok-ju Hong auf den Platz und ersetzten Patrick Koronkiewicz und André Becker. Bryan Henning stellte wenige Minuten vor dem Schlusspfiff mit links den Stand von 2:0 für Vikt. Köln her (87.). Mit dem Schlusspfiff durch Schiedsrichter Eric-Dominic Weisbach siegte der FC Viktoria Köln gegen Duisburg.