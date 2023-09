3. Liga: FC Viktoria Köln – MSV Duisburg (Samstag, 14:00 Uhr)

Die Ausbeute der letzten Spiele, in denen dem FC Viktoria Köln nicht ein Sieg gelang, ist mager. Klappt die Trendwende gegen den MSV Duisburg? Am letzten Spieltag nahm Viktoria gegen Borussia Dortmund II die zweite Niederlage in dieser Spielzeit hin. Zuletzt mussten sich die Zebras geschlagen geben, als man gegen den SC Verl die dritte Saisonniederlage kassierte.