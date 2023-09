3. Liga: Hallescher FC – SV Sandhausen, 4:1 (1:1)

Tim Maciejewski brachte die Heimmannschaft in der 22. Minute per Rechtsschuss ins Hintertreffen. Bevor es in die Pause ging, hatte Timur Gayret noch das 1:1 von Hallescher FC parat (41.). Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin. Tunay Deniz glänzte an diesem Tag besonders. Er traf im Doppelpack für Halle (46./64.). In der 60. Minute stellten die Sandhäuser personell um: Per Doppelwechsel kamen Livan Burcu und Sebastian Stolze auf den Platz und ersetzten Bekir El-Zein und Maciejewski. Mit dem linken Fuß besorgte Baumann in der Schlussphase schließlich den vierten Treffer für Hallescher FC (76.). Mit dem Ende der Spielzeit strich Halle gegen Sandhausen die volle Ausbeute ein.