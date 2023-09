3. Liga: Heimdebakel für Arminia

Zweitliga-Absteiger Arminia Bielefeld findet sich in der 3. Liga weiterhin überhaupt nicht zurecht. Der frühere Fußball-Bundesligist erlebte gegen den 1. FC Saarbrücken am Freitagabend trotz Führung ein Debakel, verlor 2:6 (1:1) und hat nach acht Spielen erst acht Punkte gesammelt. Der FCS fand hingegen Anschluss an die Spitzengruppe.