3. Liga: MSV Duisburg – SC Preußen Münster, 0:0 (0:0)

Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin. Mit einem Wechsel – Simon Scherder kam für Sebastian Mrowca – startete SC Preußen Münster in Durchgang zwei. In der 60. Minute stellte Duisburg personell um: Per Doppelwechsel kamen Tim Köther und Niclas Stierlin auf den Platz und ersetzten Alexander Esswein und Jonas Michelbrink. Am Ende sicherten sich die Gastgeber mit diesem 0:0 einen Zähler.