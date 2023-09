3. Liga: MSV Duisburg – SC Preußen Münster (Samstag, 14:00 Uhr)

Der MSV Duisburg will gegen SC Preußen Münster die schwarze Serie von vier Niederlagen beenden. Bei Borussia Dortmund II gab es für die Zebras am letzten Spieltag nichts zu holen. Am Ende stand eine 0:1-Niederlage. Gegen VfB Lübeck kam Münster im letzten Match nicht über ein Remis hinaus (1:1).